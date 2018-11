Nhung cai loi khi ban lay si vay dam tai xuong may gia cong vay dam

Bạn đang muốn có ý định kinh doanh thời trang như quần áo, váy đầm nữ, để mở shop hoặc bán hàng online, bạn đã tìm hiểu thông tin về các nguồn hàng có thể nhập sỉ quần áo váy đầm nữ về để kinh doanh. Hiện tại có nhiều nguồn để nhập sỉ như vậy. Nếu muốn tìm hiểu về nguồn hàng nhập sỉ quần áo váy đầm kinh doanh bạn có thể đọc bài viết này.

Quay trở lại vấn đề chính của bài viết này, với quá nhiều nguồn nhập quần áo như vậy làm cho bạn lo ngại hoặc phân vân không biết nên nhập váy đầm giá sỉ từ đâu? Điểm qua sơ bộ thì bạn có thể nhập nguồn váy đầm giá sỉ tại các địa điểm sau: Chợ sỉ quần áo, các xưởng may gia công thời trang, xưởng chuyên sỉ, các trang thương mại điện tử, các nguồn nhập từ nước ngoài…

Tuy nhiên, đối với mỗi chỗ nhập hàng sẽ có những ưu thế và hạn chế riêng. Vì vậy, để có thể nhập được váy đầm giá sỉ rẻ – đẹp – chất lượng, chúng tôi khuyên bạn nên nhập hàng từ những xưởng may gia công váy đầm. Vì sao chúng tôi đưa ra lời khuyên như vậy, mời bạn đọc những lợi ích mà xưởng may gia công váy đầm mang lại cho bạn khi nhập hàng váy đầm giá sỉ tại xưởng may nhé.

Ngoài ra chúng tôi cũng có bài viết chia sẻ nội dung về việc: So sánh nhập hàng tại xưởng sẽ tốt hơn hay đối với việc nhập hàng tại chợ sỉ quần áo An Đông , và nhập hàng tại chợ sỉ quần áo Tân Bình .

Những cái lợi khi bạn lấy sỉ váy đầm tại xưởng may gia công váy đầm

Về giá cả sản phẩm váy đầm sỉ tại xưởng may gia công váy đầm:

Bạn sẽ Không mất phí trung gian khi nhập hàng tại xưởng may gia công khi bạn nhập hàng váy đầm giá sỉ tại các chợ chuyên sỉ, hoặc các shop thì thật ra các sản phẩm cũng chủ yếu xuất xứ từ các xưởng may gia công, tuy nhiên các sạp chợ hay shop chịu rất nhiều chi phí về việc quản lý cũng nhu chi phí về mặt bằng, chi phí trung gian, chi phí mặt bằng…. nên giá sỉ từ các chỗ này đến tay bạn cũng phải là giá rẻ nhất và tối ưu nhất cho bạn.

Còn nếu bạn nhập hàng và hợp tác trực tiếp với tại xưởng may gia công váy đầm là bạn đã trực tiếp làm việc với bên sản xuất, bạn lấy hàng tận xưởng, lấy hàng tận gốc và không mất 1 khoản phí cho bên nào nữa. Lúc này bạn sẽ lấy được nguồn hàng rẻ và có thể hạ giá thành sản phẩm xuống, chắc chắn giá thành của bạn có thể cạnh tranh được với những đơn vị kinh doanh khác.

Vậy nên có thể khi nhập về bạn có thể sẽ khó tiếp cận khách hàng hơn vì giá của bạn, vậy nên bạn cân nhắc về việc lựa chọn nhập trực tiếp từ nơi sản xuất để có giá tối ưu nhất.

Về chất lượng sản phẩm:

– Nếu bạn lấy sỉ tại các chợ Vì chợ là một nơi đầu mối tập trung nhiều nguồn hàng cả trong và ngoài nước. Nếu bạn không phải là người sành sỏi trong lĩnh vực kinh doanh hàng quần áo thì sẽ rất khó để có thể phân biệt xuất xứ các nguồn này. Đa phần các sạp bỏ sỉ quần áo chợ chất lượng chỉ ở mức độ trung bình. Nếu bạn không kiểm tra kỹ chất lượng thì rất dễ hàng bị lỗi.

– Xưởng may gia công váy đầm: Là kênh phân phối nguồn hàng tận xưởng: Là nơi cầm trịch mũi kim đường chỉ với đa dạng các loại hàng Thiết Kế. Với hàng trăm mẫu mã sản phẩm phong phú được cập nhật xu hướng bắt kịp với những mode, trends thời trang hiện hành. Việc là nơi trực tiếp sản xuất, tự lên mẫu, chọn chất liệu vải rồi may thành thành phẩm. Nguồn hàng của chúng tôi cam kết có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo về chất lượng trên từng sản phẩm bán ra. Ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng order với chúng tôi về việc sản xuất riêng mẫu cho bạn từ hình hay một mẫu bạn đã có sẵn để tạo lợi thế cạnh tranh hàng độc đáo khác biệt.

Xu hướng thời trang:

Luôn cập nhật để phù hợp nhất với các xu hướng thời trang hiện tại, ngoài ra là xưởng may nên bạn có thể đặt vấn đề về việc làm theo mẫu của bạn yêu cầu khi bạn thấy các mẫu đó là đang thịnh hành, đang hot trên thị trường.

Vậy đâu là xưởng may gia công váy đầm uy tín tại TP.HCM mà bạn nên lựa chọn?

Với những thông tin trên chúng tôi hy vọng bạn đã có thể có cái nhìn tổng thể về việc nên lựa chọn nhập hàng váy đầm giá sỉ trực tiếp tại các xưởng may gia công, các xưởng may chuyên sỉ quần áo hay không?

Với sự phát triển cũng như bùng nổ của thời đại kinh doanh 4.0 nên thị trường thời trang phát triển rất mạnh, kéo theo sự ra đời của rất nhiều xưởng may gia công. Hiện nay tại TP. HCM có rất nhiều xưởng may gia công váy đầm mà bạn có thể tham khảo.

Bật mí với các bạn, Chúng tôi XƯỞNGMAYSỈ là một xưởng may gia công váy đầm bỏ sỉ giá rẻ tại TPHCM. Chúng tôi chuyên các loại váy đầm hotgirl, váy đầm thiết kế, váy đầm cao cấp…

Bạn đang muốn tìm một xưởng may gia công chuyên bỏ sỉ váy đầm. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi

