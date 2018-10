Muon tim xuong may gia cong tot tai tphcm

Muốn tìm xưởng may gia công tốt thì không nên bỏ qua những điểm này



Đối với người kinh doanh thời trang thì việc tìm được xưởng may gia công tốt để lấy hàng lâu dài là vấn đề vô cùng quan trọng, thậm chí quyết định thành công hay thất bại trong kinh doanh. Vậy nên bạn không nên bỏ qua những điểm này nếu muốn tìm xưởng may gia công uy tín.



- Điểm thứ nhất : với 1 xưởng may quần áo uy tín thì chất lượng sản phẩm phải được ưu tiên hàng đầu. Nhiều người thường đánh giá công ty may dựa vào quy mô lớn hay nhỏ thế nhưng việc đánh giá như vậy không thể phản ánh chính xác được nguồn hàng của công ty đó có tốt hay không. Vậy nên cách tốt nhất để biết được xưởng may gia công đó cung cấp mặt hàng thời trang tốt hay không thì bạn nên nghiên cứu, đánh giá những mặt hàng mà công ty phân phối từ trước đến nay.



- Điểm thứ hai : Bên cạnh chất lượng sản phẩm tốt thì, 1 xưởng may gia công đạt yêu cầu phải đáp ứng được các tiêu chí về kiểu dáng mẫu mã đẹp, cập nhật nhanh các xu hướng thời trang mới nhất, như vậy thì bạn mới có được nguồn hàng đẹp, chất lượng để kinh doanh.



. - Điểm thứ ba : xưởng may gia công tốt phải tạo điều kiện thuận lợi cho người lấy sỉ, ví dụ như : chấp nhận cung cấp đơn hàng sỉ với số lượng ít, tiếp nhận đơn hàng nhanh chóng, sản xuất trong thời gian ngắn nhất, giao hàng tận tay cho khách, không khiến khách hàng mất thời gian đi lại nhiều, ...



- Điểm cuối cùng : giá phải chăng - đây cũng là vấn đề mà người kinh doanh thời trang quan tâm nhất. Việc cung cấp hàng sỉ với giá quá thấp thấp không phải lúc nào cũng tốt, vì để cung cấp hàng với giá rẻ như vậy người sản xuất phải cắt giảm nhiều chi phí, thậm chí sẽ dùng những loại chất liệu kém chất lượng. Còn nếu nguồn hàng sỉ với giá cao thì chắc chắn ít ai nhập về bán, vì nếu vậy kinh doanh rất khó có lợi nhuận hay thậm chí bị thua lỗ nặng nề.



Tóm lại, đây là những điểm mà bạn cần phải lưu ý ghi nhớ nếu muốn tìm xưởng may gia công đảm bảo về chất lượng, kiểu dáng mẫu mã đẹp với giá rẻ. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm nguồn hàng tốt thì có thể tham khảo cơ sở này : công ty may mặc Sài Gòn Thương Tín – đây là 1 trong những xưởng may thời trang uy tín về chất lượng, giá cả cũng như dịch vụ hậu mãi. Theo đánh giá chung của hầu hết người kinh doanh lấy sỉ tại Sài Gòn Thương Tín thì đây là 1 trong những nơi xứng đáng để bạn chọn làm nguồn cung cấp thời trang lâu dài.



