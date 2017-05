Il s'agit de la partie 3 d'une étude de 5 parties sur les Explorateurs. Faites Da Gama repères portugais, les marionnettes de perroquet Vespucci, et Balboa se cacher dans un bâton de marionnettes bâton. Recherchez l'océan Pacifique avec Balboa (à travers votre maison). Mangez «sciure de bois» et «cuir» avec Magellan et ses hommes. Et plus! Mes leçons sont orientées vers les enfants de 2e année de 3e année et leurs frères et sœurs. Ce sont des leçons que j'ai créé pour faire avec un hebdomadaire 2 1/2 heure homeschool co op groupe. Nous avons 14 enfants âgés de 0 à 11 ans. Utilisez ces leçons amusantes avec votre groupe d'enseignement en classe bracelet email hermes Orange pas cher, en famille ou en école-maison!

2. Lisez la discussion Philippiens 4:13.

3. Examiner les continents et les océans et chanter la chanson continentale (chanté à l'air de 'Love Marriage' 2x). Montrer une carte du monde tout en chantant. (J'ai utilisé la carte du monde du livre It's a Big Big World de Brierly.)

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique

N'oubliez pas l'Antarctique

Ou en descendant en Australie

Océan Atlantique, Océan Pacifique, Indien, Arctique, Océans Sud

Pôle Nord, Pôle Sud, Équateur

Je sais tout sur les cartes et les globes

4. Présentez Da Gama en utilisant des images de livres. Nous avons utilisé un Long and Uncertain Journey: Le 27 bracelet email hermes rouge imitation,000 Mile Voyage de Vasco Da Gama de Joan Goodman pour des photos pour montrer sur le voyage bracelet email hermes or fausse, et nous avons utilisé le Grand Atlas de la découverte par Neil Grant pour montrer la route et aussi le padro.

5. Padro de Da Gama: Notez comment Da Gama et d'autres explorateurs portugais marqueraient où ils avaient atterri avec de grands piliers de pierre qui avaient les armoiries pour le prince du Portugal et peut-être les armoiries de l'explorateur. Découpez un poteau de 1 1/2 pied fait de panneau d'affichage blanc et découpez une petite croix au sommet. (Il devrait être blanc parce que les padroes étaient faites de pierre blanche.) D'abord nous avons marqué l'itinéraire de Da Gama sur un carte du monde. J'ai coupé la carte pour ne montrer que l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie. Nous avons collé la carte à l'arrière du padro et ensuite nous avons écrit 'Vasco Da Gama 1497 1498' sur le dos. Sur le devant nous avons dessiné le symbole de manteau d'armes de ce que nous avons vu dans le livre le grand atlas de découverte par Neil Grant bracelet email hermes blanc prix. Mark Da Gama sur la carte Si vous n'êtes pas limité par le temps, une activité alternative serait d'avoir les enfants sculpter un padro hors d'une barre de savon d'ivoire car cela serait plus proche de la façon dont ils ont été faites. Après avoir taillé la forme, ils pourraient ensuite sculpter un blason au sommet. Si on le désire, ils pourraient utiliser un marqueur noir pour tracer sur les armoiries de sorte que leur sculpture serait plus prononcée.

VOUS AUREZ BESOIN: 12 morceaux de carton blanc d'environ 1 1/2 pied x 3 pouces avec une petite croix découpée au sommet de chacun d'eux pour lui faire ressembler à un signet avec une croix au sommet, de la colle, 12 exemplaires de ce Carte du monde, des marqueurs noirs

Amerigo Vespucci6. Présentez Vespucci en utilisant des images de livres.

7. Marquer ses itinéraires pour ses 2 premiers voyages sur une carte du monde bracelet email hermes or rose fausse. Collez la carte à l'arrière d'un sac de déjeuner en papier. Puis écrire 'Amerigo Vespucci et 1499 et 1501' sur le dos bracelet email hermes or rose prix. Demandez-leur combien d'années après le premier voyage de Vespucci de Columbus est allé.Passez ensuite des découpes de papier de construction colorées pour compléter la marionnette de perroquet.Il demande aux enfants d'avoir le perroquet de dire Papa sur le voyage de Vespucci.

TEACHER / MOM 2: VOUS AVEZ BESOIN: 12 sacs de papier blanc, 12 jeux de papier de construction découpés comme ce modèle d'aigle, 12 jeux d'yeux ondulés, colle, 12 copies de cette carte du monde

Vasco Nunez Balboa8. Présentez Balboa en utilisant des images de livres.

9. Le canon de voyage de Balboa: Faites le tour de la maison en faisant semblant de marcher dans les jungles de Panama et discutez de tous les animaux que nous avons vus (animaux empaillés bracelet email hermes Homme copie, photos de livres et photos d'Internet que nous avons installés le long de notre chemin) Nous avons utilisé nos épées (de notre viking artisanat) pour traverser les vignes de la jungle et nous avons lutté contre les natifs (prétendre ou ont les mamans / enseignants prétendent être indigènes) .Les enfants ont demandé aux «indigènes» d'être amis et puis échangés Pour la première fois que j'ai fait cette leçon, j'ai distribué des bols avec des perles jaunes à chacun des enfants.La deuxième fois que j'ai enseigné cette leçon, chacune des mamans / enseignants portaient des perles en or Mardi Gras (colliers) bracelet email hermes Orange réplique. Nous avons finalement grimpé une montagne (nos escaliers) et a ensuite repéré l'océan Pacifique (une baignoire remplie ou une grande baignoire en plastique avec environ 6 pouces de L'eau dedans) et s'est avancé dedans et a réclamé toutes les terres l'eau a touché pour l'Espagne. Puis nous sommes retournés en arrière, de nouveau piratage à travers les vignes de la jungle, swatting moustiques, et combats indigènes. Si vous vous réunissez dans un endroit qui n'a pas une baignoire, il suffit d'utiliser un grand bac de stockage en plastique et ajouter de l'eau.

ENSEIGNANT / MAMAN 3: VOUS AVEZ BESOIN: Les animaux farcis que vous trouverez dans les animaux de la jungle, 12 bols avec des perles jaunes ou d'autres éléments que vous allez prétendre sont or ou 12 pièces de bijoux en or jouets (comme les perles Mardi Gras), épées De l'artisanat Viking ou des épées de jouets, bac de rangement en plastique (en option)

10. Après notre retour, nous avons marqué l'itinéraire de Balboa sur une carte du monde, j'ai découpé un baril brun de papier de construction, que nous avons décoré avec des marqueurs pour ressembler à un baril. Le couvercle d'une photo que j'ai trouvée de Balboa et son chien dans un baril.J'ai trouvé qu'il était plus efficace quand j'ai coupé le 1/3 bas de l'image.Nous avons collé cela à un bâton de popsicle.J'ai coupé 2 fentes dans le canon et Nous avons mis le bâton de popsicle à travers les fentes afin que Balboa pourrait pop up et down du baril.Nous avons collé la carte à l'arrière du canon entre les deux fentes.Nous avons écrit le nom 'Balboa' sur le dos du couvercle baril. Vous pouvez également demander aux enfants de coller le papier de construction brun dans un cercle 'baril' et simplement boucler Balboa et son chien et les farcir dans le canon bracelet email hermes or rose Knockoff.Cette deuxième méthode ne nécessiterait pas pour vous de couper des fentes ou d'utiliser un bâton de popsicle.

TEACHER / MOM 4: Vous aurez besoin: colle, 12 copies de Balboa et son chien dans un baril avec des fentes coupées de minerai, 12 barils bruns de papier de construction avec des couvercles ovales, 12 bâtons de popsicle, des ciseaux, 12 copies de cette carte du monde

Revue de Magellan11. Présentez Magellan en utilisant des images de livres. Nous avons inclus une perle spéciale qui représentait Magellan, et nous avons enlevé cette perle quand nous lisons sur sa mort. Au moment où nous avons terminé la lecture, nous avons retiré tous sauf un bol et tous sauf 18 perles (18 hommes et 1 navire).

ENSEIGNANT / MAM 1: VOUS AVEZ BESOIN: 260 blocs, perles ou haricots secs avec 1 bloc 'spécial' et 5 bols

12 bracelet email hermes or imitation. Marquer l'itinéraire de Magellan sur une carte du monde, nous l'avons collée à l'arrière d'un sac de lunch en papier blanc bracelet email hermes noir copie, nous avons aussi écrit 'Ferdinand Magellan et 1519 1521.' Sur le front nous avons fait une marionnette mannequin suivre ce modèle de pingouin Et en utilisant des yeux gogoliques et du papier de construction. Le pingouin pourrait alors parler à Papa du voyage de Magellan. En passant par la pointe de l'Amérique du Sud, Magellan et ses hommes ont vu des pingouins qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ils les ont décrits comme des «canards sans plumes».

TEACHER / MOM 3: Vous aurez besoin: 12 sacs de papier blanc, 12 jeux de papier de construction découpés comme le modèle d'aigle ci-dessus, 12 ensembles d'yeux wiggle, colle, 12 copies de cette carte du monde

13. Repas Temps avec Magellan: cuir et sciure de bois (cuir de fruits et graham crackers) et de l'eau. Lorsque Magellan et son homme manquèrent de nourriture alors qu'ils naviguaient dans l'océan Pacifique, ils mangeaient des rats du navire. Lorsqu'il n'y avait plus de rats, ils mangèrent leur gréement de cuir du vaisseau et firent voler une partie du bois du navire et mangèrent de la soupe de sciure de bois.

TEACHER / MOM 2: VOUS AVEZ BESOIN: 12 morceaux de cuir de fruit et 12 crabes de graham; 12 tasses pour l'eau

14. 5 minutes Examen de ce que nous avons appris. Posez des questions spécifiques aux enfants comme «Nommez un explorateur que nous avons appris aujourd'hui, où est-il allé?» Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il explorait? Aidez-les s'ils en ont besoin. Demander à chaque enfant de répondre au moins 2 questions.

Notre voyage préféré Vasco Da Gama BooksA voyage long et incertain: Le voyage de 27.000 milles de Vasco Da Gama (grands explorateurs) par Joan Goodman est un livre d'images long, mais il a quelques illustrations gentilles. Vasco Da Gama de David C. Knight a été notre livre d'images préféré sur Vasco Da Gama.Il a 1 paragraphe par page et des illustrations en noir et blanc sur chaque page. Il inclut une partie de la vie de Vasco Da Gama avant qu'il ait navigué autour d'Afrrica bracelet email hermes rouge replica. C'est assez intéressant et assez bref pour que nous puissions le lire en une seule séance bracelet email hermes Orange imitation. Recherchez aussi Les Voyages de Vasco Da Gama de Joanne Mattern. Le livre de chapitre que mon fils aîné a lu était Vasco da Gama: Sailor Vers le lever du soleil par Ronald Syme. Après chaque chapitre, mes garçons écrivaient des phrases ou tiraient ce que l'événement le plus important était de ce chapitre. C'est un livre de chapitre de 95 pages avec beaucoup d'illustrations noires et blanches.

Amerigo Vespucci (Qui dans le monde) de Lorene Lambert est probablement le plus proche d'un livre de contes que vous trouverez sur Vespucci bracelet email hermes Homme imitation. Yingling Knoop était le livre que nous lisions comme une famille bracelet email hermes or blanc replica.Nous aimons la série 'World Explorer' Après chaque chapitre, mes garçons ont écrit 1 2 phrases ou attiré ce que l'événement le plus important a été de ce chapitre. Faire une bonne option de livre de chapitre.